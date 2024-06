ESTRELAS DO MULTISHOW

Fernanda Bande e Pitel, do BBB 24, revelam ansiedade para novo programa da Globo

O novo programa do Multishow, da Globo, será das ex-BBBs Fernanda Bande e Giovanna Pitel. Fazendo alusão ao comportamento delas no Big Brother Brasil, o "Na cama com Pitanda" é a maior conquista das ex-confinadas.