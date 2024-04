EX-BBBS

Globo contrata Pitel e Fernanda e dupla apresentará programa 'Na Cama'

Atração irá ao ar dia 29 no Multishow

Fernanda e Pitel usarão toda a experiência adquirida na cama do BBB, onde comentavam o jogo e ações de adversários, para apresentar um novo programa: "Na Cama - Com Pitel & Nanda". Segundo o portal Notícias da TV, a Globo contratou a dupla para comandar o novo formato que estreará em breve no Multishow.