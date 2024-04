SE REDIMIU

Fernanda declara que não concorda com falas polêmicas ditas no BBB 24

Sister saiu do programa com mais de 50% dos votos

A 15ª eliminada do BBB 24, Fernanda, participou do Bate-Papo BBB. Ela assistiu diversos vídeos, principalmente aqueles em que a ex-sister disse frases polêmicas.

Para a confeiteira, sua vivência no programa acabou gerando um desconforto mental, o que causaram as falas dela sobre outros colegas de confinamento.

No entanto, Fernanda reforça que após o programa, ela não vai levar nada do que disse para a vida pessoal. A confeiteira comentou que os julgamentos não fazem parte da vida dela diária no trabalho.

"Saindo do jogo não tem mais nada disso. Tudo o que eu falei não faz mais sentido. Onde, em que momento, eu vou fazer comentários como esse? Quais julgamentos são esses se eu não tenho a vivência aqui fora? E vendo isso, acredito que tenha sido muito doloroso para quem está assistindo. E, não, não concordo com nada do que falei porque eu não tenho experiência de vida com elas. Eu tive experiência de jogo com elas e fui baixa, fui ruim", completa.