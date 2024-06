BASTIDORES DA TEVÊ

Fernanda Torres revela que tem vergonha de Tony Ramos: 'Fiquei mal-humorada'

A artista falou sobre as dificuldades que enfrentou no início da carreira

A atriz Fernanda Torres compartilhou uma experiência ruim que teve enquanto contracenava com o também ator Tony Ramos, na novela Selva de Pedra, de 1986. Durante entrevista para o programa Arena dos Saberes, da TV Cultura, comandado por Gabriel Chalita, a artista falou sobre as dificuldades que enfrentou no início da carreira.

Na conversa, que vai ser exibida nesta quinta-feira (6), às 20h, e foi antecipada pelo Notícias da TV, Fernanda revela que virou “um monstro” durante as gravações do remake e que odiou o trabalho.

“Fiz filmes na sequência. Eu fiz Inocência [1983], A Marvada Carne [1985] e Com Licença, Eu Vou à Luta [1986]. Uma hora eu, na minha prepotência de jovem, falei: ‘Agora eu quero fazer uma novela das 21h’ –das 20h na época ainda. Aí veio o remake de Selva de Pedra, pra fazer o papel [que tinha sido] da Regina Duarte [na primeira versão da novela, de 1972]. Aí eu fui”, lembrou.

A rotina de gravações de uma novela foi diferente do que a atriz esperava. Além de não gostar do ritmo de gravações, ela também sofreu ao ter que interpretar uma mocinha. “Odiei. Odiei. Aquele papel de mocinha, que ficava chorando, e eu não sabia o volume de gravação… E aí calhou de o filme [Eu Sei que Vou te Amar, de 1986] ir pra Cannes na semana em que a personagem na novela ia pra Nova York. Aí eu fui numa semana, no meio da gravação da novela, fiz a sessão e lancei o filme, não fiquei pra premiação, fui pra Nova York, gravei, voltei”, contou.

Mas, o que era pra ser um momento de felicidade, acabou de tornando o catalizador de um comportamento que ela se arrepende até hoje. “Eu estava ficando na casa do meu irmão e disse assim: ‘Eu quero mudar de profissão, eu não tô bem, tá horrível’. Aí teve um telefonema, e ele me disse: ‘Nanda, você ganhou [o prêmio de melhor atriz] em Cannes’. E eu ainda estava presa na Simone [na novela], eu apanhava num porão [numa cena], presa, da [Christiane] Torloni”, lembrou Fernanda, que acrescentou: “E aí eu virei um monstro. Eu tenho vergonha até hoje do Tony, eu peço desculpa. Eu virei uma colega horrível de trabalho, eu fiquei mal-humorada”.