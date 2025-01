GRATUITO

Festival Música no Parque começa neste fim de semana com Jau, Pedro Pondé, Babado Novo e Nata do Samba

Evento acontece sempre aos sábados e domingos do mês de janeiro no Parque da Cidade

Luiza Gonçalves

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 12:33

Festival Música no Parque começa neste fim de semana com Jau, Pedro Pondé, Babado Novo e Nata do Samba Crédito: Divulgação

O Festival do Parque chega à sua terceira edição, combinando programação musical e diversão ao ar livre no verão baiano. O evento acontece a partir deste final de semana, reunindo uma série de shows gratuitos aos sábados e domingos de janeiro no gramado e na Concha do Parque da Cidade. Neste ano, o festival contará ainda com praça de alimentação, feira de artesanato e abrigará pontos de coleta de alimentos para a campanha Carnaval Sem Fome.

“A ideia nasceu com a vontade de fazer um festival completo, onde todos participassem, juntando economia criativa, shows gratuitos, grupos culturais, com atividades de lazer para toda a família e pessoas de todas as idades. E que pudéssemos unir isso às ações de solidariedade - como a doação de alimentos que vamos pedir ao público. Isso tudo em um parque aberto, que possibilite o contato com a natureza, como é o Parque da Cidade”, pontua Márcia Mamede, produtora executiva do festival.

Com um line-up dedicado aos artistas baianos, Mamede explica que a curadoria desta edição focou em celebrar os 40 anos da axé music com nomes de diferentes gerações do gênero e “com um repertório que ajuda a contar essa história”. Além disso, ela destaca a seleção de artistas de outros segmentos musicais que projetam a cultura e a música da Bahia para fora do estado ou que mobilizam a cena de música autoral dentro do estado durante o ano.

“Por isso, teremos artistas como Thiago Aquino, que gravou um DVD incrível em São Paulo; Pedro Pondé, Ruan Santana, Batifun, Eric Assmar... Artistas incríveis de diferentes gêneros musicais e que dão ao evento essa identidade que sintetiza a pluralidade da música baiana”, defende a produtora.

Verde por todo lado

Pedro Pondé inaugura a programação do Parque da Cidade neste sábado (11). “A expectativa de tocar no Festival do Parque é a melhor possível por vários motivos. Já começa porque tem entrada gratuita e é um lugar maravilhoso, ao ar livre, cercado de verde. Um lugar onde as famílias frequentam, se sentem à vontade. Podemos ver também pessoas de todas as idades, de todos os cantos da cidade. É um evento democrático e uma oportunidade de levar meu trabalho para um público que ainda não conhece”, pontua o cantor.

Para a ocasião, Pondé preparou um repertório que transitará entre canções que marcaram sua trajetória como vocalista nas bandas Scambo e O Círculo, entre elas, Janela e Meu Bem, com versões de músicas de Caetano, Gonzaguinha, João do Vale e José Cândido, além de autorais de trabalhos solo como o EP Licença e o álbum Simples Assim (2021). “É um repertório bem eclético, ritmicamente falando. Tem reggae, tem samba reggae, tem samba rock, rock, arrocha, forró, axé, é para todos os gostos”, diz. No show, ele será acompanhado pelos músicos Gabriel Zunga, Fernando Mucuna, Melina Lobo e Enio.

Pondé planeja um 2025 marcado por lançamentos e apresentações que reafirmam sua dedicação como músico independente. Ele pretende continuar trabalhando na divulgação de Simples Assim, com o desejo de levá-lo para o público de outros estados, e lançar novos singles, como É Triste Demais, produzida por Attila Santana e prevista para depois do carnaval. Enquanto isso, organiza shows autorais durante o verão.

Além de Pedro Pondé, no sábado o público terá shows de Vini Nogueira e Nata do Samba. O domingo (12) será dedicado à axé music. Quem abre a programação é Jau, às 10h. Em seguida, chega Mari Antunes com a banda Babado Novo, às 15h, e o dia é encerrando com o cantor Uel. Durante o mês, Eric Assmar, Vina Calmon, Ruan Santana, Filhos de Jorge, Tomate, Márcia Freire, Thiago Aquino e Bailinho de Quinta também se apresentam no festival.