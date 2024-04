DO MESMO JEITO

Filha de Tom Cavalcante revela ter feito teatro com Bia: 'Não é personagem'

Maria Cavalcante detalhou vivência com sister do BBB 24

Da Redação

Publicado em 10 de abril de 2024 às 12:45

Maria Cavalcante e Bia, BBB 24, Crédito: Redes sociais / Globo

A filha do humorista Tom Cavalcante, a atriz Maria Cavalcante, comentou que estudou junto com Bia, do BBB 24, em uma escola de teatro em São Paulo.

Em conversa a revista Quem, a atriz e influenciadora disse que se lembra do jeito de Bia ser, em 2016, o mesmo que ela expõe dentro do programa.

"Lembro que a Bia sempre foi muito espontânea, intensa, gentil e comunicativa. Do jeitinho que ela é no BBB. Quem a conhece sabe que ela não está fazendo uma personagem", disse.

No entanto, naquela época, Maria não entendia o motivo de Bia optar por ficar na sala durante o intervalo e deixar de estar com as colegas de teatro.

"Lembro que íamos à cantina e ela dizia que preferia ficar na sala. Hoje, vendo as dificuldades que ela fala que passou, percebo que ela não ia porque não tinha dinheiro. Sempre que lembro disso, fico triste por não ter percebido na época", recordou.