Filhas de Glória Maria comemoram aniversário com amigos da mãe

As filhas de Glória Maria comemoraram o aniversário pela primeira vez sem a mãe neste domingo, 17. Laura e Maria fizeram uma celebração intimista, com a presença de amigos da jornalista



A apresentadora morreu em fevereiro deste ano, enquanto estava internada no hospital para tratar um câncer. Laura, a caçula, completa 15 anos no próximo dia 28 de dezembro. Já Maria, faz 16 anos nesta segunda-feira, dia 18.



A comemoração em conjunto foi registrada pelo jornalista Bruno Astuto e a apresentadora Leilane Neubarth.