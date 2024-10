OSTENTAÇÃO

Filho de Mário Gomes se pronuncia após aparecer em Porsche enquanto pai é despejado

Depois do despejo do ator Mário Gomes da sua mansão por dívidas com a Justiça Trabalhista, o filho do ator João Pallma postou um vídeoclipe ostentando dentro um carro de luxo da marca Porsche e foi fortemente criticado por internautas.