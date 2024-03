CINE DEBATE

Filme 'Barbie' vai ser exibido de graça em Salvador no mês de março

Projeto da Defensoria exibe e discute longas

Publicado em 13 de março de 2024 às 15:07

Margot Robbie e Ryan Gosling interpretam Barbie e Ken Crédito: Divulgação

O filme Barbie vai ser exibido gratuitamente na nova edição do Cine Debate, da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no dia 22 de março, na sala Walter da Silveira, nos barris. O evento vai das 13h30 às 17h, contando com um debate depois da exibição do longa.

A roda de conversa vai discutir sobre identidades, empoderamento e a representatividade feminina, com as debatedoras Soraia Ramos, subdefensora pública geral, e Fernanda Gama, vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba). A mediação ficará por conta de Letícia Peçanha, coordenadora do Núcleo de Equidade Racial da DPE/BA.

Idealizado e realizado pela Defensoria, o Cine Debate tem o objetivo de promover o acesso a produções cinematográficas que abordem temas relevantes à sociedade, a fim de provocar reflexões sobre a cultura, os direitos humanos e as relações sociais. Reforçando: o evento é gratuito e aberto à população.

SERVIÇO

O quê: Cine Debate da Defensoria Pública do Estado da Bahia com a exibição e discussão do filme Barbie

Quando: dia 22 de março, das 13h30 às 17h

Onde: Sala de cinema Walter da Silveira, na Biblioteca Central do Estado da Bahia, na rua General Labatut, 27, Barris, Salvador