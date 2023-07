Filme sobre Bob Marley vai lembrar a história e o legado do músico

Filme vai retratar a vida de Bob Marley. Crédito: Reprodução

Referência no reggae e responsável por tornar o gênero mundialmente conhecido, Bob Marley vai protagonizar mais um sucesso, só que desta vez o destaque ganha as telonas e conta com a interpretação do ator britânico Kingsley Ben-Adir para dar vida ao cantor e compositor. A primeira prévia da cinebiografia do artista jamaicano, Bob Marley: One Love, foi divulgada pela Paramount Pictures.



Morto aos 36 anos em 1981 após enfrentar um câncer de pele agressivo, Bob Marley não só deixou um grande legado no mundo da música, como também foi um ativista pelas causas sociais e firme na luta em defesa da paz.

A presença de Marley no cenário político instável da Jamaica durante os anos 1970 alcançou milhares de pessoas e era capaz de influenciar o futuro do país. Em 1976, o músico, sua mulher e sua banda sofreram um atentado a tiros, mas ninguém morreu. A cena é um dos destaques do trailer da produção, prevista para chegar aos cinemas brasileiros no primeiro semestre de 2024.

ESSÊNCIA. As músicas de Bob Marley impactam os fãs até hoje e trazem a essência do artista e suas reivindicações em seus mais de 20 milhões de discos vendidos. Dentre as mais famosas estão Three Little Birds, Could You Be Loved e Is The Love. O longa tem como responsáveis pela produção Ziggy e Cedella Marley, dois dos 11 filhos do cantor, e Rita Marley, viúva de Bob.