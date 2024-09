FUNKEIRO

Flagrado em vídeo de agressão, Mc Ryan posta foto com ex e filha: 'Tudo vai passar'

Após ser flagrado em um vídeo de agressão, o funkeiro Mc Ryan publicou na manhã deste domingo (29) uma foto ao lado da ex-namorada Giovanna Roque e da filha do casal, Zoe, de 9 meses. Na legenda, o cantor escreveu "Tudo vai passar".

A publicação acontece após o vazamento de um vídeo em que Ryan aparece agredindo a mãe da sua filha com chutes. O fato, registrado nas câmeras de segurança, aconteceu no dia 21 de abril deste ano às 13h38. Nas imagens, Giovanna aparece caída no chão.