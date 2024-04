VÍDEO

MC Ryan SP se distrai e bate carro em passeio com Matuê e amigos

MC Ryan SP bateu o carro que estava dirigindo em São Paulo na noite da segunda-feira, 29. Além do cantor, Matuê também estava dentro do veículo.

O passeio dos amigos foi documentado nas redes sociais. O momento da batida foi publicado no Instagram de Ryan. No vídeo, o carro conta com mais três pessoas, que sem cinto de segurança, se revezavam na direção.