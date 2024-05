Fortal 2024 volta para o bairro Manoel Dias Branco

Os micareteiros apaixonados pelo Fortal estão comemorando. Depois de ser anunciada a mudança de local para uma área perto do aeroporto de Fortaleza, houve uma reviravolta. O evento programado de 18 a 21 de julho acontecerá na Cidade Fortal localizada no bairro Manoel Dias Branco e terá atrações como Ivete Sangalo, Bell Marques, Léo Santana, Durval Lelys, Banda EVA, Claudia Leitte entre outros.

“A decisão ocorreu após reunião convocada pelo governador Elmano de Freita na manhã desta quarta-feira (22), que buscou, junto aos diretores do evento, soluções para viabilizar a montagem da estrutura em tempo hábil para a realização do evento neste ano.

O Fortal segue com o processo de estudos ambientais e busca pelas liberações legais das licenças técnicas e autorizações para a realização do evento na Nova Cidade Fortal na área próxima ao aeroporto na edição de 2025.

O evento agradece o empenho do Governo, autoridades e ao Grupo M. Dias Branco que somaram esforços para garantir a realização dessa edição em tempo hábil e a torcida de toda a sociedade que reconhece a importância do Fortal, ao longo desses 30 anos, como um dos principais propulsores da economia, cultura e turismo do Estado”.