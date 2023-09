Gabriel Henrique avança para a final do 'America's Got Talent'

Crédito: Reprodução

Gabriel Henrique foi classificado para a final do America’s Got Talent, o anúncio foi feito nesta quarta-feira, 20, durante a transmissão ao vivo do programa.



Depois de garantir o golden buzzer e a sua ida direta para semifinal, realizada na terça-feira, 19, o brasileiro teve a aprovação dos jurados e conquistou os votos necessários para continuar na disputa do prêmio de quase R$ 5 milhões.



Gabriel Henrique apresentou um cover de Something Beautiful, de Jacob Banks, canção escolhida pela produção do programa.

Gabriel, que focou sua preparação no aperfeiçoamento da pronúncia das palavras em inglês, língua que anteriormente considerava um obstáculo, mostrou-se confiante e grato por sua jornada no programa. "Independentemente do resultado, já sou um vencedor. Ganhar um golden buzzer é algo surreal", afirmou o músico em entrevista ao Estadão antes da semifinal.