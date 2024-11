NOVO ROMANCE

Gabz assume relacionamento com Jaffar Bambirra: ‘Roubei o príncipe’

Atores integram elenco de 'Mania de Você' e se conheceram nos bastidores das gravações

A atriz global Gabz, protagonista da nova novela das 21h "Mania de Você", assumiu que está namorando o ator Jaffar Bambirra durante entrevista ao Mais Você, na manhã desta terça-feira (12). “Roubei o príncipe, não tem jeito. Beijo meu amor, te amo”, declarou, após ver imagens do ator, em conversa com as apresentadoras Ana Maria Braga e Tati Machado.

Os rumores de que os dois viviam um romance surgiram ainda na época do lançamento da novela e se intensificaram no início de novembro, quando ela deixou uma marca de beijo no cangote do ator. Em uma festa de Halloween, os dois escolheram se caracterizar como Bebel e Olavo, icônico casal de Paraíso Tropical (Globo, 2007), evidenciando que estavam juntos.