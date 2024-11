NOVA FASE DO TRATAMENTO

Rodrigo Faro exibe cicatriz de Vera Viel após sessões de radioterapia; veja vídeo

O apresentador usou as redes sociais nesta terça (12) para compartilhar um vídeo da nova fase de tratamento da esposa



Elis Freire

Alô Alô Bahia

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 20:13

Vera Viel e Rodrigo Faro Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A modelo Viel, de 49 anos de idade, anunciou o início do tratamento de radioterapia, neste domingo (10), um mês depois de passar por uma cirurgia para retirar um tumor raro da perna.

Já nesta terça-feira (12), Rodrigo Faro usou as redes sociais para compartilhar um vídeo da esposa exibindo a cicatriz, resultado da segunda sessão de radioterapia.

Acompanhado de uma mensagem de apoio, o apresentador, de 51 anos, expressou sua admiração pela coragem de Vera durante todo o processo. “Um dia de cada vez na presença de Deus… 2/33”, escreveu ele na legenda da postagem, contando quantas sessões faltam para acabar o tratamento.

Com cicatrizes nas pernas, a modelo explica que as tem pelo fato de ter feito um enxerto de veias de uma perna para a outra. O enxerto fez parte da cirurgia a que se submeteu para retirada do tumor.

No processo de recuperação, ela tem feito fisioterapia para recuperar a musculatura. Veja vídeo:

Nova fase

Neste domingo (10), Vera Viel iniciou uma nova fase do tratamento contra o câncer, nas vésperas de completar um mês da cirurgia para a retirada de um tumor. A esposa do apresentador Rodrigo Faro apareceu caminhando de muletas em um vídeo na área externa da mansão que vive com o marido e as filhas.

“Eu estava caminhando um pouco no sol e o Rodrigo viu e filmou, me dizendo que logo estarei livre das muletas. Eu estava pensando que amanhã começa uma nova etapa na minha batalha contra o câncer”, escreveu, na legenda do post.