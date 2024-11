LUTA

Vera Viel anuncia início de nova fase do tratamento contra câncer

Vera descobriu por acaso um sarcoma sinovial, câncer raro que acomete as partes moles do corpo

Nas vésperas de completar um mês da cirurgia para a retirada de um tumor, a modelo Vera Viel, esposa do apresentador Rodrigo Faro, anunciou que vai iniciar uma nova fase do tratamento contra o câncer. Em um vídeo publicado neste domingo (10), ela aparece caminhando de muletas.

“Eu estava caminhando um pouco no sol e o Rodrigo viu e filmou, me dizendo que logo estarei livre das muletas. Eu estava pensando que amanhã começa uma nova etapa na minha batalha contra o câncer”, escreveu, na legenda do post.