Gal Gadot diz que vai desenvolver Mulher-Maravilha 3 com James Gunn

Em entrevista ao site ComicBook, Gal Gadot afirmou que vai desenvolver Mulher-Maravilha 3 para o DCU , com a ajuda de James Gunn e Peter Safran, chefes da divisão cinematográfica da editora. "Eu amo interpretar a Mulher-Maravilha. É uma personagem tão próxima ao meu coração. Pelo que eu ouvi de James e Peter, nós vamos desenvolver o terceiro filme dela juntos", comentou a atriz israelense. Gadot interpretou a Mulher-Maravilha em Batman vs. Superman e Liga da Justiça, além dos dois filmes solo da personagem, lançados em 2017 e 2020.

Juntas, as duas aventuras renderam quase U$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais - mesmo com o lançamento simultâneo de Mulher-Maravilha 1984 nos cinemas e no streaming, no auge da pandemia de covid-19.