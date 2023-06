Gilberto Gil se preocupa com retorno de Preta aos palcos: 'Carreira vem depois'

Gilberto Gil se preocupa com saúde de Preta. Crédito: @Pretagil

A cantora Preta Gil, de 58 anos, voltou aos palcos nesta sexta-feira (16), após ser liberada pelos médicos. A famosa, que está desde janeiro tratando o câncer no intestino, fazendo radio e quimioterapia, cantou ao lado da família, no Rio de Janeiro.



Depois de cinco meses longe dos palcos, a ex-esposa de Rodrigo Godoy mostrou nas redes sociais a felicidade em poder voltar a cantar para os fãs e admiradores. No entanto, apesar da alegria de retornar ao trabalho, o pai da cantora, Gilberto Gil, ainda se preocupa com o tratamento da filha.

Em resposta ao site UOL, o artista reforçou que a primogênita deveria cuidar da saúde primeiro e deixar a vida nos palcos par depois do tratamento. "Ainda é hora dela pensar em se tratar, a carreira vem depois. É pra gente ter o mínimo de confiança de que ela vai se restabelecer e voltar bem", disse.

Apesar da preocupação, Gil também ficou emocionado em poder estar no palco com a filha e o restante da família. O show reúne as três gerações da família Gil, que se apresentam com os maiores sucessos do baiano de 80 anos.

"Nós fizemos a família toda na Europa e agora vamos fazer algumas cidades no Brasil antes de voltar para a Europa e completar a turnê europeia, que não deu para fazer todas as cidades que queríamos no ano passado", concluiu o ícone do MPB.

Retornando de vez após a liberação, Preta deu uma pequena aparição na Micareta São Paulo 2023. Em cima do trio da amiga Ivete Sangalo, a cantora comemorou o tratamento e a turnê com a família inteira.