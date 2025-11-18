Acesse sua conta
Globo discute racismo em Falas Negras

Programa apresentado por Luís Miranda será apresentado nesta quinta (20) após Três Graças

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 06:00

Luis Miranda, Luisa Perissé e Luellem de Castro estão no elenco
Luis Miranda, Luisa Perissé e Luellem de Castro estão no elenco Crédito: Léo Rosário/TV Globo

Com apresentação de Luis Miranda e Luellem de Castro, o Falas Negras deste ano, traz a importância da temática racial no mês da Consciência Negra e joga luz em pautas importantes sob a perspectiva do humor, utilizando o riso como ferramenta de resistência e afirmação. Dirigido por Naína de Paula, com roteiro final de Verônica Debom e direção artística de Matheus Malafaia, o último Falas do ano será exibido no Dia da Consciência Negra, nesta quinta (20). O programa realiza uma costura potente entre humor, ironia e crítica social.

A atração se consolida como um espaço importante na TV para a reflexão e celebração, enquanto apresenta vivências da população negra. Para o apresentador Luis Miranda, celebrar a diversidade gera desconforto e Falas Negras consegue trazer equilíbrio nesse sentido. “Eu acho que, para nós pretos brasileiros, o programa é a possibilidade de discutir questões do nosso cotidiano e isso sendo levado para uma maior quantidade de gente. Acho que não só os pretos precisam ouvir, mas os brancos também”, pondera Miranda.

Cheio de ironias, o especial conta com a participação de um elenco majoritariamente negro. Estão presentes nomes como Ícaro Silva, Haonê Thinar, Pedro Ottoni, Luisa Perissé, Digão Ribeiro, Magda Gomes, Thamirys Borsan e Fernando Caruso. Fazem parte do roteiro esquetes, referências musicais, stand up comedy e humoristas conhecidos, como Thiago Carmona e Bruna Braga. A comediante Tatá Mendonça, que apresentou Falas de Acesso, também estará em Falas Negras.

De acordo com o Censo 2022 do IBGE, a população negra (preta e parda) no Brasil representa 55,5% do total. Mesmo sendo a maioria, o racismo ainda é uma realidade no país. A conversa e consciência são fundamentais nesse processo.

Tags:

Televisão

