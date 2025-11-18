CONSCIÊNCIA NEGRA

Globo discute racismo em Falas Negras

Programa apresentado por Luís Miranda será apresentado nesta quinta (20) após Três Graças

Doris Miranda

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 06:00

Luis Miranda, Luisa Perissé e Luellem de Castro estão no elenco Crédito: Léo Rosário/TV Globo

Com apresentação de Luis Miranda e Luellem de Castro, o Falas Negras deste ano, traz a importância da temática racial no mês da Consciência Negra e joga luz em pautas importantes sob a perspectiva do humor, utilizando o riso como ferramenta de resistência e afirmação. Dirigido por Naína de Paula, com roteiro final de Verônica Debom e direção artística de Matheus Malafaia, o último Falas do ano será exibido no Dia da Consciência Negra, nesta quinta (20). O programa realiza uma costura potente entre humor, ironia e crítica social.

A atração se consolida como um espaço importante na TV para a reflexão e celebração, enquanto apresenta vivências da população negra. Para o apresentador Luis Miranda, celebrar a diversidade gera desconforto e Falas Negras consegue trazer equilíbrio nesse sentido. “Eu acho que, para nós pretos brasileiros, o programa é a possibilidade de discutir questões do nosso cotidiano e isso sendo levado para uma maior quantidade de gente. Acho que não só os pretos precisam ouvir, mas os brancos também”, pondera Miranda.

Cheio de ironias, o especial conta com a participação de um elenco majoritariamente negro. Estão presentes nomes como Ícaro Silva, Haonê Thinar, Pedro Ottoni, Luisa Perissé, Digão Ribeiro, Magda Gomes, Thamirys Borsan e Fernando Caruso. Fazem parte do roteiro esquetes, referências musicais, stand up comedy e humoristas conhecidos, como Thiago Carmona e Bruna Braga. A comediante Tatá Mendonça, que apresentou Falas de Acesso, também estará em Falas Negras.