ESQUEMA ESPECIAL

Grávida de 8 meses, Iza terá médico e guardiões no Rock in Rio

A cantora Iza, 34, contará com um esquema especial para garantir a segurança de sua gravidez durante a apresentação que fará no Rock in Rio na sexta-feira (20). Grávida de oito meses, a artista terá um médico presente a todo momento, uma ambulância na saída do palco e guardiões, que zelarão por seu bem-estar.