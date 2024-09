CASAL

Ex-BBB Giovanna publica fotos em Salvador e ganha declaração de Pizane: 'A mais linda'

O amor está no ar da Bahia! O recém-casal de ex-BBBs Lucas Pizane e Giovanna Lima trocaram mais uma demonstração de afeto nas redes sociais. A ex-sister publicou, nesta sexta-feita (13), fotos em seu perfil do Instagram, em diversos pontos turístico de Salvador.

Embora seja cruzeirense, a ex-sister posou com uma camisa do Bahia e mostrou os cliques em points como a Basílica do Senhor do Bonfim e o Farol da Barra. O baiano comentou a publicação com uma declaração apaixonada: "Minha mineirinha é a mais linda do mundo! Te amo", disse Pizane.