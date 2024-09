TV

Com saída de Boninho no fim do ano, Rodrigo Dourado assume direção de reality da Globo

Dourado está no ‘Big Brother Brasil’ desde sua primeira edição e é diretor-geral há dez anos

Da Redação

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 18:26

Rodrigo Dourado Crédito: Sergio Zalis/Rede Globo

A Rede Globo anunciou nesta sexta-feira (13) que Rodrigo Dourado, diretor artístico de programas como Big Brother Brasil (BBB) e Estrela da Casa, assumirá o comando dos realities da empresa. Rodrigo assumirá o cargo atual de Boninho, que deve deixar a emissora no final deste ano. Durante o período de transição, Boninho dirigirá o especial de Roberto Carlos e, no fim do ano, encerrará, em comum acordo com a Globo, o seu contrato.

Rodrigo Dourado, que assumiu a direção-geral do BBB há dez anos e, há cinco, a direção artística do principal reality da Globo, será o novo diretor de Gênero Reality, responsável por Estrela da Casa e BBB.

Dourado está no ‘Big Brother Brasil’ desde sua primeira edição. Migrou do jornalismo para o entretenimento, onde começou no reality em 2002, como editor. Algumas temporadas depois, passou a diretor, quando passou a cuidar do conteúdo, da pós-produção e da direção de festas.

No ‘BBB 15’, assumiu a direção-geral da atração, cargo que ocupou até a edição de 2021 do reality, quando passou a assinar a direção artística. Nos anos em que esteve no entretenimento da TV Globo, Rodrigo Dourado trabalhou também em outros realities e programas de variedades como ‘No Limite’, ‘Fama’, ‘Estrelas’, ‘The Voice’, ‘Hipertensão’ e ‘O Jogo’. Esse ano, ao lado de Boninho, participou da criação e do desenvolvimento artístico de ‘Estrela da Casa’, formato original de grande sucesso comercial.