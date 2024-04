CINEMA

Guerra Civil, com Wagner Moura, lidera bilheterias no Brasil

Completam a lista de mais vistos do final de semana O Novo Império, sequência de Godzilla vs Kong, com R$ 3 milhões arrecadados, Kung Fu Panda 4, com R$ 2,5 milhões, Ghostbusters: Apocalipse de Gelo, com R$ 2,17 milhões, e Evidências do Amor, com R$ 1,36 milhões.