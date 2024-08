ESTREOU

Hits, música de Iza e parceria com pastor: veja setlist do show de Bethânia e Caetano

A estreia da turnê de Maria Bethânia e Caetano Veloso, no Rio de Janeiro , respondeu a uma questão que vinha atormentando os fãs dos irmãos: qual seria a setlist do esperado show? Veja abaixo as músicas que foram tocadas na apresentação e devem servir de base para a turnê, que chega a Salvador em novembro.

Entre as novidades, estão uma versão para "Fé", música de Iza, e a escolha por "Deus Cuida de Mim", música de Caetano com o pastor Kleber Lucas. “O fato de virem crescendo enormemente o números de evangélicos no Brasil é uma coisa que tem imensa importância para mim. Por isso vou cantar o amado louvor do pastor Kleber Lucas "Deus cuida de mim", anunciou Caetano antes de iniciar a canção.