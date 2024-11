PEGO NO FLAGRA

Homem abaixa as calças e mostra bumbum ao vivo na TV Globo; veja vídeo

Flagra inusitado aconteceu durante a passagem do helicóptero da emissora por cidade carioca

Um homem foi flagrado abaixando as calças e mostrando as bundas ao vivo, durante uma reportagem da TV Globo em São João de Meriti, município do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (06).