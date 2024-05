Homem morre após ter pênis cortado por namorada em quarto de hotel

Uma mulher foi presa após cortar o pênis do namorado em um quarto de hotel, onde o casal estava hospedado. O homem foi encontrado morto em meio a uma poça de sangue em cima da cama. O caso aconteceu no Colorado, nos Estados Unidos, na última terça-feira (14).

De acordo com a polícia de Grand Junction, cidade em que o crime ocorreu, os policias receberam uma ligação de Shenting Guo, de 32 anos, autora do homicídio, contando que o namorado estava morto, mas que não poderia dizer por qual motivo havia morrido.

A equipe se dirigiu até o hotel e encontrou o homem morto, ensanguentado e com o pênis amputado. Ele foi declarado morto no local do crime, segundo o site Too Fab.