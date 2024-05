Homem rouba viatura e foge arrastando policial pelas ruas; fuga terminou com carro batido

O homem entrou dentro da viatura, que ainda estava sendo ocupado por uma policial, e saiu em fuga com o veículo

Um homem foi preso após roubar um carro da Polícia de Los Angeles, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. O caso aconteceu no último domingo (19).

O homem entrou dentro da viatura, que ainda estava sendo ocupado por uma policial, e saiu em fuga com o veículo. Os dois entraram em confronto e a agente foi empurrada do veículo para fora do carro, mas acabou ficando presa e sendo arrastada por ruas da cidade.