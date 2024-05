SETE FUGITIVOS

Após quatro dias de fuga, Polícia Civil segue busca por seis dos sete detentos da penitenciária de Barreiras

Após quatro dias desde a fuga de sete presos do Conjunto Penal de Barreiras, no oeste baiano, a Polícia Civil continua as buscas por apenas seis dos fugitivos. Na última quarta-feira (8), a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) reafirmou ao CORREIO que a lista de detentos que escaparam chega a sete homens.