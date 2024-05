FUGIRAM DA CELA

Seis presos fogem do Conjunto Penal de Barreiras

Seis presos fugiram de uma das celas do Conjunto Penal de Barreiras, no oeste baiano, na manhã desta segunda-feira (6). As circunstâncias da fuga estão sendo apuradas e, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia (Seap), procedimentos administrativos, como a contagem de presos, estão em andamento durante todo o dia.