SEGURANÇA

Dois homens são presos com drogas em Lauro de Freitas

Suspeitos estavam em Vilas do Atlântico quando foram abordados e tentaram fugir

Dois homens foram presos com drogas no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, nesta quinta-feira (2). Eles estavam em uma motocicleta e tentaram fugir, mas foram alcançados e presos pela polícia. A abordagem ocorreu na Avenida Luiz Tarquínio Pontes, em Vilas do Atlântico.