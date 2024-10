CELEBRAÇÃO

Ilê Aiyê celebra 50 anos com show histórico na Concha Acústica do TCA

O Ilê Aiyê, primeiro bloco afro do Brasil, vai comemorar seu cinquentenário em grande estilo com um espetáculo histórico na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, no dia 1º de novembro. A celebração faz parte do evento Novembro Azeviche e promete emocionar o público com um repertório que relembra a trajetória do bloco ao longo dos últimos 50 anos.