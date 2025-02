NOVIDADE

Influencer oferece serviços de faxina pelada por até R$ 4,5 mil: 'Exclusivo e sigiloso'

"Mistura de fetiche com trabalho pesado", descreve

Carol Neves

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 08:26

Ellen Salles Crédito: Divulgação

Ellen Salles, criadora de conteúdo adulto, está fazendo sucesso com um serviço inusitado e sigiloso: faxinas sensuais. Além de trabalhar em plataformas +18 como OnlyFans e Privacy, ela oferece a limpeza de casas pelada ou com pouca roupa, conforme a preferência do cliente. O serviço, que ela conheceu durante uma viagem à Austrália, vem rendendo bons frutos no Brasil, com a agenda lotada até o meio do ano.>

"É uma mistura de fetiche com trabalho pesado. As pessoas demoram para acreditar, mas é verdade, deixo tudo brilhando. É um serviço exclusivo e sigiloso, não tem sexo, não tem relação, é faxina mesmo. A maioria que contrata é voyeur, gosta de me ver e apreciar. Levo a sério e faço com tesão", explica Ellen.>

Ela cobra entre R$ 2 mil e R$ 4,5 mil por serviço, dependendo do tamanho do imóvel e das solicitações dos clientes. A criadora de conteúdo garante que o valor é justificado pela exclusividade e ousadia do trabalho. "Poucas mulheres têm coragem de fazer o que eu faço e muito menos cobrar o que eu cobro. É diferente, ousado e inusitado. Depois que eu limpo a casa, não querem outra faxineira. Dependendo do cliente, rola um brinde especial nas minhas plataformas adultas que só revelo depois da contratação", conta.>

O sucesso do serviço, segundo Ellen, está no fato de ser curioso e inusitado, atraindo clientes que têm fetiches relacionados a empregadas ou diaristas. "Não é uma simples faxina, né? Sou uma diarista e um fetiche ambulante. Os clientes não podem me tocar, não temos contato, mas eles podem ficar me vendo trabalhar. Alguns ficam com suas esposas em casa, com outras pessoas. Sempre é uma satisfação garantida. Tem muita gente com desejo em empregadas e diaristas, vocês não fazem ideia. Tenho trabalho até julho", comemora.>