Influencer que presenteou convidados com iPhone reclama de casamento vazio

Hytalo Santos e Euro se casam nesta quinta-feira (30). Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de viralizar por presentar todos os convidados com um iPhone 15 Pro Max no convite de casamento, o influencer paraibano Hytalo Santos teve uma triste surpresa. O motivo, a maioria dos convidados não compareceram à cerimônia. Hytalo se casou com o também influenciador Euro nesta quinta-feira (30) na Paraíba.

Antes da cerimônia, Hytalo reclamou nas redes sociais que o casamento estava vazio. "Cheguei. Só quem não chegou foram os convidados", disse ele. "Chegaram alguns. Mas todo mundo não chegou. E eu não posso perder tudo que eu gastei, que era para o pôr-do-sol", lamentou.

Hytalo, que afirma ser milionário, revelou ao jornal Extra que gastou mais de R$ 700 mil nos convites e cerca de R$ 4 milhões no casamento. A cerimônia viralizou pelo teor de ostentação.

O convite

O convite acompanhava uma caixa lacrada com o celular novo, que custa cerca de R$ 10 mil. Uma das convidadas foi a influencer Virginia Fonseca, esposa do cantor Zé Felipe. Ela mostrou detalhes do nas redes sociais, mas não compareceu ao evento.

Hytalo se define como "um paraibano sonhador que ama seu povo e nunca desistiu de lutar". Ele é natural de Cajazeiras, no interior da Estado. Com mais de 12 milhões de seguidores no Instagram, o criador de conteúdo ficou famoso por vídeos de dancinha.

Casamento de Hytalo Santos. Crédito: Reprodução

Quem é Hytalo

Com estilo similar ao de Carlinhos Maia, Hytalo reúne várias pessoas - geralmente comediantes - em uma casa e compartilha sua rotina.

O influenciador não esconde sua fortuna em seus vídeos. Em diversas ocasiões, Hytalo já presenteou amigos com carros e até casas. Ele também "adotou" mais de dez jovens, em situação de vulnerabilidade, e ajuda a sustentá-las com o pagamento de necessidades básicas.

o hytalo santos deu um iPhone 15 pra cada convidado e ninguém foi ? pic.twitter.com/JVuBFuqCRE — Acervy (@acervommes) December 1, 2023

Hytalo Santos deu um iPhone 15 pra cada convidado como "lembrancinha" de casamento e quase ninguém foi.? pic.twitter.com/fYEdaahvfi — Gladzoldafofoqueira (@xandabarreto73) December 1, 2023

O hytalo santos se pronunciou sobre seu casamento e sobre ter dado iPhone 15 para os convidados pic.twitter.com/SNXGZMXnIw — xande ❤️‍? (@alemagns) December 1, 2023

?AGORA: Após dar iPhones de última geração junto aos convites de seu casamento e quase nenhum convidado comparecer ao evento, Hytalo Santos desabafa:



“A gente tem que dar atenção pra quem gosta da gente” pic.twitter.com/YkowbjrgJF — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) December 1, 2023