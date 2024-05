Influenciadora cristã revela ter sido vítima de abuso sexual na infância

Famosa no mundo evangélico, a influenciadora Fernanda Witwytzky contou nas redes sociais, nesta sexta-feira (24), que foi vítima de abuso sexual quando criança. No mês dedicado ao combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, ela resolveu trazer à tona seu sofrimento.

"O Senhor me chamou para o ministério de aconselhamento ainda adolescente, e desde então eu já ouvi muitas, muitas, muitas mulheres. 80% delas sofreram abuso sexual. Muitas dentro da igreja. Eu não aguento mais ouvir isso! Chega a me doer fisicamente”, revelou.

"Estão aparecendo muitos relatos. Meu medo era que parecesse uma coisa só pra falar mal da igreja, da igreja de Cristo e foi uma coisa que me travava. E lendo os relatos, eu vi que a gente precisa falar. A intenção não é gerar nada, é falar. Quando a gente traz a luz, a gente começa a levar com seriedade. Eu tinha muito medo disso ser um gatilho para outras pessoas. Só o fato desse relato, que as igrejas comecem a falar com isso, se inibir 100 casos eu já [estarei feliz]. Esse é o mundo, ele é mal. Estou triste, mas em paz."