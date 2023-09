Inspirado no livro de sucesso, Perdida estreia no Star+ e Disney+ nesta sexta (22)

Com viagem no tempo, cenários de tirar o fôlego e muito romance, o filme Perdida estreia simultaneamente no Disney+ e Star+ nesta sexta (22).



Baseado no livro best-seller da autora brasileira Carina Rissi, Perdida chegou primiero aos cinemas em julho deste ano, contando a história de Sofia (Giovanna Grigio), uma garota moderna e independente, mas quando o assunto é amor, os únicos romances da sua vida são aqueles do universo literário de Jane Austen.