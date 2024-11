TEATRO

Inspirando na vida do pintor Francis Bacon, Eu Sou um Monstro estreia na Sala do Coro do TCA

Espetáculo tem texto, direção e atuação do ator e estilista Fause Haten

Luiza Gonçalves

Publicado em 13 de novembro de 2024 às 09:23

https://bileto.sympla.com.br/event/100470/d/288111/s/1964027 Crédito: Divulgação/Rafa Marques

Explorando as relações de amor e ódio a partir de um acontecimento da vida do pintor Francis Bacon (1909-1992), o espetáculo de teatro Eu Sou um Monstro estreia na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, de 21 a 24 de novembro, sempre às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

A peça tem autoria, direção e atuação do ator e estilista paulista Fause Haten, que escreveu o texto da obra a partir de um documentário sobre Francis Bacon. O filme relata que, na véspera da estreia de uma importante exposição, Bacon e sua agente encontram o namorado do pintor morto e decidem “não achar” o corpo para não atrapalhar o grande dia. Impressionado com o fato, Haten decidiu escrever um conto ficcional, transformado depois em narrativa cênica.

Mesclando teatro, performance, vídeo e artes plásticas, Fause apresenta esse artista que submete o público à experiência de perceber um ser idolatrado se transformar em um monstro, mesclando os sentimentos admiração e aversão.“Eu sou um Monstro fala sobre isso, trata desse instante. Essa capacidade de transitar rapidamente entre sentimentos opostos. Nesse sentido, o monstro sou eu e somos todos nós. Somos monstros quando amamos e odiamos. Acho muito interessante como a monstruosidade é caracterizada pelo excesso, pelo inesperado, pelo inalcançável daquilo que é muito bom ou muito ruim”, diz o ator.