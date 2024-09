TECNOLOGIA

Instagram cria ‘conta de adolescente’ para menores de 16 anos

Tudo poderá ser controlado pela conta dos pais e conta terá alguns limites específicos

Da Redação

Publicado em 17 de setembro de 2024 às 15:14

Conta de adolescente do Instagram Crédito: Divulgação I Meta

O Instagram criou uma nova funcionalidade para contas de usuários menores de 16 anos. Na ‘conta de adolescente’, a autorização dos pais será requerida para alterar configurações, o contato com usuários e conteúdos específicos (como brigas e procedimentos estéticos) poderá ser proibido. Também serão disponibilizados limites em mensagens no direct e notificações durante a noite.

A nova função, anunciada pela Meta nesta terça-feira (17), chega ao Brasil e à América Latina como um todo em janeiro de 2025, mas já está disponível nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido e na Austrália a partir dos próximos 60 dias. Na União Europeia, a função deve ser disponibilizada ainda em 2024.

O Instagram permite a criação de contas para pessoas de no mínimo 13 anos, e o limite especial pode atuar até os 16. Para contas com limite ativado, será possível limitar os usuários com quem o adolescente entra em contato, além dos conteúdos que aparecem na timeline do jovem.

Tudo poderá ser controlado pela conta dos pais, não precisando acessar o telefone do filho para configurar nenhum dos limites ou bloqueios. Caso o adolescente tente mudar alguma configuração, os pais serão notificados, e poderão aprovar ou negar a solicitação.

Conta de adolescente do Instagram Crédito: Divulgação I Meta

Estão sendo elaborados também mecanismos que verifiquem a verdadeira idade dos adolescentes, para driblar eventuais mentiras e identificar contas de menores utilizando datas de nascimento de adultos.

Novas funcionalidades

Para contas privadas, usuários que não sigam a conta do adolescente não conseguem contatá-lo por mensagens diretas (directs ou DMs). O jovem pode aceitar novos seguidores, mas apenas pessoas que o seguem ou já interagiram com sua conta antes da implementação dos limites podem falar com ele.

O mesmo serve para marcações e menções - adolescentes só poderão ser marcados ou mencionados em posts por seus seguidores.

Chega também um limite de tempo de uso diário, onde os jovens receberão uma notificação indicando o momento de fechar o aplicativo quando atingirem uma hora de uso.

Das 22h às 7h, o aplicativo estará em modo noturno, ou seja, sem enviar notificações para o celular do adolescente. Caso ele receba mensagens durante esse período, o remetente será informado de que o jovem não pode visualizar durante o período da noite.

Será limitada também a exposição a conteúdos sensíveis, bloqueando qualquer vídeo que contenha brigas ou procedimentos estéticos.

Central da família

Antes do lançamento da Conta de Adolescente, já existia na Meta a ‘Central de Família’, que permitia que os pais checassem o tempo que o adolescente passa no instagram e estabelecessem limites de tempo de tela diários ou semanais. Além disso, facilitava que fossem alertados sobre quem o filho segue e quem segue a conta do filho, e notificados quando o jovem denuncia uma conta ou publicação, informando os pais sobre o que foi denunciado e o motivo dito.