Irmã da menina das palavras difíceis aprende a falar com 7 meses; assista

Parece que é de família aprender a falar com meses. A mãe da pequena Alice, Morgana Secco, a menina que ficou conhecida nas redes sociais por dizer palavras difíceis, mostrou a caçula iniciando as primeiras palavras.



Em um vídeo compartilhado no Instagram, Julia, que 7 meses, apareceu falando "batata". Enquanto isso, a irmã, Alice, ri do aprendizado da pequena junto com os pais.



"Alguém dá batata para essa criança?! Não está dando para aguentar. Parece que temos outra faladeira aqui, passou o dia falando 'batata'", escreveu a mamãe das meninas.