Irmã de Bruna Biancardi comenta uso de redes sociais após assalto: ‘dá medo’

Bianca Biancardi, irmã da influenciadora Bruna Biancardi, usou seu perfil no Instagram para falar sobre mudanças de atitude e de comportamento de sua família após terem sido vítimas de um assalto recentemente. Ela tocou no tema após um fã perguntar: "Mudaram algo depois do assalto? Como estão lidando?" "Bastante coisa. [Agora temos] seguranças fixos na casa, seguranças com a gente para todo canto. Pode ser uma ida ao mercado ao lado, vamos acompanhados. Alarmes em todas as portas e janelas da casa, sensor de movimento, câmeras por todo canto, e gerador - porque a gente já tinha câmera, mas não tinha luz no dia", continuou.

Biancardi também falou sobre a questão do uso das redes sociais: "Fora vários e vários cuidados, com quem trabalha aqui, com quem a gente convive, o que a gente fala para as pessoas, com o que a gente posta. A gente posta muito pouco do que a gente faz no dia-a-dia, justamente porque deu medo, mesmo, e dá medo. E não mostrar o que a gente tem, o que a gente faz."