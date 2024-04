FERNANDO GROSTEIN

Irmão de Luciano Huck deixou o Brasil após sofrer ameaças de morte

O irmão do apresentador Luciano Huck, o cineasta Fernando Grostein Andrade, contou que se mudou para os Estados Unidos com marido Fernando Siqueira para fugir de ameaças de morte.

“Cinco anos atrás, estava mudando do Brasil para Los Angeles, fugindo de ameaça de morte (desprezada por muitos), com medo da política brasileira e em busca dos meus sonhos”, disse em seu perfil no Instagram.

Fernando contou que se desesperou com a possibilidade dos cachorros irem em um voo diferente. “O avião começou a taxiar e eu berrei com todas as minhas forças. O avião voltou para não partir com nossos cachorros desacompanhados”, explicou.