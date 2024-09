GATA DA ACADEMIA

Ivete Sangalo aparece de barriga de fora após treino pesado para Rock in Rio

Com os mais de 36 milhões de seguidores, a cantora Ivete Sangalo mostrou que está se preparando para a apresentação no Rock in Rio. Aos 52 anos, a baiana compartilhou momentos de treinos nesta quinta-feira (12).

À noite, ela publicou outro closet fitness com uma calça justa, top cropped, mostrando a barriga de fora e o muque de quem está malhando pesado. "Fim do dia! Eu fui", escreveu ela.

Em sua apresentação na próxima sexta (20), Ivete será a única atração brasileira do palco principal do Rock in Rio. A cantora vai dividir o palco com Cyndi Lauper, Karol G e Katy Perry.