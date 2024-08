SUCESSO

Ivete Sangalo relembra ter entrado de penetras em festas: 'Ninguém dançava comigo'

Dirigindo para casa, na região do Campo Grande, Ivete conversou com os seguidores e falou que já "aprontou" bastante na juventude.

"Gente, o que eu já fui de penetra em festa de 15 anos e tocava essa. Eu ficava esperando alguém me chamar para dançar e não acontecia nada. Mesa virou, Brasil. Você que estava na festinha e não queria dançar comigo, segura mais essa", comentou.

Em outro momento, a artista de Juazeiro, norte da Bahia, cantou a própria música, "Coleção", que estava tocando no rádio, e se mostrou empolgada quando tocaram "Don't Dream It's Over", sucesso da banda Crowded House, de 1986.