FAMOSOS

Ivete Sangalo faz compras em loja de enxoval de bebê nos EUA

O local é um dos favoritos das famosas que estão gestantes

A cantora Ivete Sangalo, 52 anos, visitou uma das mais famosas lojas de itens para bebê do mundo, a Macrobaby, em Orlando, nos Estados Unidos.

Com a chegada de Ivete na loja, o estabelecimento decidiu fechar temporariamente para atendê-la com exclusividade. Veveta foi recebida por Richard Harary, CEO da empresa.

As imagens do dia de compras foram compartilhadas nas redes sociais da loja. "É a Veveta que tá no comando desde 2018! Obrigada por sempre escolher a MacroBaby é sempre um prazer ter você aqui", escreveu a loja ao divulgar os cliques da baiana na loja.