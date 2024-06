Jessica Senra celebra aniversário na Europa: ‘Orgulhosa do caminho percorrido’

Em post no Instagram ela, atualmente à frente dos programas Bahia Meio Dia e Diga Aí, destacou alguns desses aprendizados, como cuidar da própria saúde e das pessoas que ama, do corpo, da mente e da paz de espírito.

“Contribuir com o mundo é a minha maior missão. Viver no amor, no bem e na positividade é o que me sustenta. Compreender a mim mesma e ao mundo é o meu mais prazeroso desejo e infindável caminho”, completou a apresentadora.