Segunda temporada do ‘Diga Aí’ com Jéssica Senra estreia nesta sexta-feira

Jéssica será acompanhada de Lutte e Banda, que trará uma sonoridade do pop reggae. No episódio de abertura, o “Diga Aí” contará com a participação de Tatau e Carlinhos Brown, nomes que são referência quando o assunto é música baiana. No segundo episódio, serão três convidados: os atores Lelo Filho e Rodrigo Villa e a cantora Ju Moraes.