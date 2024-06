João Guilherme compra bolsa de R$ 13 mil para amada: 'Desesperadamente devoto a você'

João Guilherme criou um mistério em seu perfil nas redes sociais nesta quarta-feira (12). João comprou uma bolsa para presentar sua namorada, junto com um buquê de flores, no entanto, não revelou a identidade da amada. Rumores apontam que o jovem está vivendo um romance com a atriz Bruna Marquezine.