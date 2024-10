FAMOSOS

João Guilherme rejeita fama de ‘herdeiro’ e brinca com fortuna das sobrinhas: ‘Têm mais dinheiro que eu’

Ator comentou a falta de proximidade com o pai

João Guilherme voltou a falar sobre a falta de proximidade com seu pai, o cantor Leonardo . Segundo o ator, a fama de ‘herdeiro’ não lhe traz muitos privilégios, como acesso ao dinheiro do cantor, algo em que muitas pessoas acreditam

Durante participação no programa “Lady Night” desta terça-feira (29), João foi questionado por Tatá Werneck sobre o assunto e apenas de não ter negado ser ‘herdeiro’, explicou como é sua relação com o termo.

“Só que não tenho acesso a um tostão do meu pai. O último presente que ele me deu foi um boné quando eu tinha 11 anos”, disse ele, que aproveitou para brincar sobre o sucesso das sobrinhas nas redes sociais. “Mas eu posso pedir para uma sobrinha minha, a Maria Alice, Maria Flor… São 4 sobrinhas Marias e todas elas já têm mais dinheiro na conta do que eu”, disse.