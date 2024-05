DANÇAR E SOFRER

Joelma anuncia turnê em parceria com Pablo; Salvador terá show

Dupla deve se apresentar no dia 9 de novembro na capital baiana

Uma parceria para mexer o coração dos apaixonados. É o que promete a turnê da cantora Joelma em parceria com o cantor baiano Pablo.

O festival Bateu Saudade foi anunciado pela cantora paraense nas redes sociais, nesta quinta-feira (2). “Prepare-se para uma explosão de emoções! Estamos animados em anunciar o lançamento do nosso novo projeto! Um show com musicas para dançar e chorar! Mal podemos esperar para compartilhar essa jornada musical única com vocês. Fiquem ligados!”, diz a postagem.