EXAUSTÃO

Joelma preocupa fãs ao aparecer abatida em chegada de show em Vitória

Cantora foi vista debilitada ao chegar para gravação de DVD; internautas criticam falta de respeito dos fãs

A cantora Joelma, de 50 anos, causou preocupação entre seus fãs ao chegar para um show no sábado (11), em Vitória, no Espírito Santo, como parte da gravação de seu novo DVD. Visivelmente debilitada, a artista precisou de ajuda para descer da van que a transportava até o local do evento.